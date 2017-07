Paper Moon: nuovo ristorante in via Bagutta per festeggiare i 40 anni

Paper Moon

Via Bagutta in piena trasformazione: se al posto della storica Trattoria Bagutta aprirà il marchio di sartoria Attolini e l'ex Garage Traversi diverrà un polo commerciale, il ristorante Paper Moon si prepara a regalarsi, per i propri 40 anni, una nuova apertura nel cuore del Quadrilatero della moda. Il nuovo locale, proprio davanti a quello storico in via Bagutta, sarà incentrato sulla ristorazione milanese e si troverà all'interno dell'ottocentesco Palazzo Reina, 500 metri quadri con ampio giardino. Come riporta Pambianconews.com, il ristorante aprirà a settembre.