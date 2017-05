Parata Nera il 29 aprile: 70 identificati, c'è anche Iannone

Neofascisti al Cimitero Maggiore di Milano

Ci sono anche il leader di CasaPound Gianluca Iannone e quello di Lealtà e Azione Norberto Scordio tra le 70 persone già identificate dalla Digos nell'ambito dell'inchiesta lampo sulla Parata nera tenutasi il 29 aprile al Cimitero Maggiore nel giorno della commemorazione per Carlo Borsani, Enrico Pedenovi e Sergio Ramelli. Circa un migliaio i partecipanti della estrema destra italiana, con numerosi esponenti di CasaPound e Lealtà e Azione che ora sono stati segnalati in Procura per una denuncia di apologia di fascismo. Dopo il divieto al raduno il 25 Aprile, i gruppi di destra si sono presentati a sorpresa al Cimitero Maggiore per rendere omaggio ai caduti della Repubblica sociale italiana al grido di "Presente" e facendo il saluto fascista.