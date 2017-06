Parcheggi a pagamento, stangata estiva: aumenti e nuove strisce blu

"Raffica" di nuove strisce blu in arrivo nella zona di Stazione Centrale: il provvedimento sarà operativo a partire da questa estate ed interessa le vie Sammartini, gluck, Stresa, una parte di Greco. "E speriamo anche il tratto di via Stefini che era stato lasciato a metà in passato - dichiara a Repubblica il presidente del Consiglio di Zona 2, il leghista Samuele Piscina - I residenti chiedono da tempo che qui in queste strade si metta fine al caos della sosta".

Le nuove strisce blu rientrano in una più ampia politica condotta dalla Giunta guidata da Beppe Sala, con l'estensione dei parcheggi a pagamento ed il ritocco all'insù dei prezzi. Attesi a giorni i rincari nell'area delle vie Morgagni, Noe, Omboni, Ozanam, Paganini, Paisiello, Pancaldo, Pecchio, Plinio, Spontini Stoppani, Stradivari, Vela e sui viali Romagna, Abruzzi e Regina Giovanna (da 2 a 3 euro all'ora). Tra la Cerchia dei Bastioni e filotranvia da 1,20 a 2 euro, nella zona oltre la 90-91 il costo passerà da 0,80 euro a 1,2 euro. In Centro la stangata: da 2 a 3 euro all'ora.