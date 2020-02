Palazzolo: parcheggiò al posto dei disabili, vigile si suicida

Agente suicida, era stato preso di mira sui social la sosta al posto riservato ai disabili



Un agente della Polizia locale di Palazzolo (Brescia) si e' tolto la vita sparandosi con la pistola di ordinanza.

A scoprire il cadavere sarebbero stati i suoi colleghi, intervenuti intorno alle 5.40 insieme con i carabinieri, allertati dalla convivente che aveva segnalato che il 43enne non era tornato a casa dopo aver fatto il turno serale.



L'agente di 44 anni nei giorni scorsi era stato al centro di duri attacchi e polemiche sui social network per aver parcheggiato l'auto della Polizia in un posto riservato ai disabili a Bergamo. Riconoscendo l'errore, il vigile si era scusato e auto multato, ma pare che i messaggi di odio erano continuati ad arrivare. Ancora da chiarire se le polemiche legate all'episodio siano alla base del gesto estremo.