Parcheggio in San Babila: progetto definitivo ok e il cantiere si riduce

Il cantiere di via Borgogna (foto: blog.urbanfile.org)

Accelerazione nella vicenda del cantiere per il parcheggio sotterraneo di via Borgogna, nella centralissima piazza San Babila: dopo l'annuncio di un ricordo al Tar contro il Comune da parte di due società che occupano l'edificio che affaccia sul cantiere, la BBB Spa titolare del marchio Brian&Ferry ela Rose spa, da Palazzo Marino è stata diramata una nota che annuncia lo smantellamento provvisorio a partire da settimana prossima. E' stato inoltre approvato dal Comune il progetto definitivo per la costruzione del silos, che giunge dopo lo stop deciso dal Consiglio di Stato al primo progetto. Le due cose erano legate a doppio filo nelle intenzioni di Expo Borgogna Parking, la società che ora che ha ottenuto il via libera al progetto definitivo può ridurre lo spazio dell'area occupata dal cantiere. La nota del Comune chiarisce che "il fronte del cantiere su largo Toscanini verso corso Europa sarà arretrato di 6 metri e questo consentirà l’allargamento del passaggio pedonale e una maggiore visibilità tra i due lati di via Borgogna e dal porticato di piazza San Babila verso via Durini. Un altro arretramento di 6 metri è previsto sul lato opposto, verso la via Mascagni e la cerchia dei Bastioni eliminando la cuspide del cantiere".