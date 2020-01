​Parco Politecnico: Milano per il Clima, atto di forza su alberi

"Un atto di forza senza precedenti che ha visto scempiare con la scorta di un plotone di 50 e più poliziotti locali in assetto antisommossa il Parco Bassini". Così la rete di Milano per il Clima, che comprende associazioni, gruppi e cittadini ambientalisti, commenta l'abbattimento di 35 alberi nel parco del Politecnico di Milano avvenuto ieri. "Nell’anno in cui Milano ospiterà i negoziati intermedi per la COP26, a seguito della dichiarazione di emergenza climatica e a valle del capodanno 'Milano for future' - si legge nella nota - si è assistito alla letterale distruzione del Parco Bassini, proprio ora in periodo di vacanze natalizie. Come rete Milano per il Clima esprimiamo estremo sgomento e disappunto per l’accaduto soprattutto perché ai ripetuti tentativi di dialogo per la ridiscussione del progetto si è assistito ad unatto di forza fuori misura". A decidere il taglio degli alberi è stato il Politecnico che in quello spazio vuole costruire un nuovo edificio del Dipartimento di Chimica in seguito a quanto deciso, è stato precisato da fonti dell'ateneo, dal Senato accademico e "in coerenza con quanto detto durante la commissione Ambiente in consiglio comunale del sei dicembre scorso".