Parisi: Ema a Milano? Il Governo ha fatto terra bruciata in Europa

Parisi: Ema a Milano? Il Governo ha fatto terra bruciata



"Lunedì il governo candiderà Milano ad ospitare l'Agenzia Europea del Farmaco. È un banco di prova importante per la città e per il Paese e abbiamo concrete possibilità di farcela. La qualità della nostra industria farmaceutica e del biotech, così come la reputazione della nostra Agenzia del farmaco, sono punti a nostro favore. Però servirà un grande sforzo diplomatico. Purtroppo gli ultimi anni hanno visto il governo italiano farsi terra bruciata intorno in Europa, con continue sceneggiate pretestuose e richieste inopportune". Lo scrive Stefano Parisi, consigliere comunale e leader di Energie per l'Italia in vista della presentazione della candidatura di Milano per Ema.



Secondo Parisi, infatti, "non è un caso che Macron e Merkel trattino con la Libia senza nemmeno invitarci. Speriamo che le grandi capacità attrattive di Milano siano tali da non minare la nostra credibilità anche in questa importante partita".

EMA, MARTINA: GOVERNO LAVORA AL MASSIMO PERCHE' MILANO VINCA LA SFIDA - "Il governo sta lavorando al massimo perché Milano vinca la sfida europea di EMA. L'impegno del presidente Gentiloni con le istituzioni locali e tutti noi è costante. Come sempre è un gioco di squadra". Lo ha detto all'AdnKronos il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, a proposito della candidatura del capoluogo lombardo per ospitare la sede dell'Agenzia europea del farmaco.



LA CANDIDATURA - Il presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, il professor Enzo Moavero Milanesi, consigliere del premier per la promozione della dislocazione a Milano della sede dell'Agenzia europea per i medicinali e il sindaco di Milano Giuseppe Sala presenteranno, lunedì 24 luglio, la candidatura di Milano per l'EMA.