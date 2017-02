Parisi nella Stalingrado d'Italia. Caponi sfida Fi, Lega e Pd

Stefano Parisi

di Fabio Massa



Stefano Parisi, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano, pare che abbia deciso: questa sera sarà a Sesto San Giovanni. Nome simbolico per la sinistra italiana. La Stalingrado d'Italia. E possibile culla dell'alternativa che l'ex Mr. Chili sta cercando di mettere in piedi in un centrodestra sempre più balcanizzato e litigioso. Alle 21 presso il Carroponte, nella sala del Maglio, si presenta di fatto la candidatura a sindaco di Sesto San Giovanni di Gianpaolo Caponi, avvocato civilista, 54 anni. Una spaccatura a destra? Forse, visto che corre anche Roberto Di Stefano, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Nord. Forse no, se alla fine si troverà un accordo. Ad oggi le posizioni sono distanti, e non poco: "Vogliamo essere alternativi alla destra. Anzi, a questa destra sestese - spiega Caponi ad Affaritaliani.it prima della serata - Dobbiamo e vogliamo essere più credibili, sui temi. Sesto San Giovanni ha bisogno di civismo e aria nuova. Ed è quello che vogliamo fare". Osservatore assente, ma sicuramente interessato, sarà Filippo Penati. L'ex sindaco di Sesto San Giovanni, ex presidente della Provincia, ex braccio destro di Pierluigi Bersani, ha ingaggiato una dura lotta con Monica Chittò e con il Partito Democratico per provare a riaprire il metodo di selezione del candidato sindaco (invece il segretario Bussolati ha blindato tutti i sindaci uscenti: niente primarie per il secondo mandato). Lotta persa, la Chittò si è ricandidata e pare non voglia neppure trattare con Penati. Poi ha iniziato a interloquire proprio con Caponi. Lo spiega lui stesso: "Ci ha corteggiato a lungo. Noi abbiamo sempre detto cortesemente no grazie. Con il sorriso, ovviamente. Ma pensiamo che se la città è ridotta come è ridotta, è per colpa degli ultimi tre sindaci", spiega l'avvocato. Il primo dei tre, neppure a dirlo, è proprio Filippo Penati (poi ci fu Giorgio Oldrini, e appunto Monica Chittò: totale 25 anni di amministrazione). Penati non ha preso bene il gran rifiuto, al punto di definire il movimento civico Sesto Nel Cuore un partito personale: "Ci dispiacciono le parole dure usate da Penati. E soprattutto ci suonano strane, visto che negli incontri e nelle interlocuzioni ha sempre elogiato le nostre proposte".



Tornando a Stefano Parisi, l'operazione Sesto San Giovanni si spiega in modo molto semplice. L'idea di Parisi di partecipare a molte tornate amministrative era particolarmente in auge prima di Natale, per poi finire raffreddata nei rigori di una situazione politica quantomeno complicata soprattutto per il manager, che i big di Forza Italia non hanno mai voluto digerire. Ora quell'idea sta tornando, ma con focus mirati: Sesto San Giovanni è uno di questi focus. Ma c'è anche la Liguria, dove il braccio destro di Parisi, Della Bianca ha fortissimi contatti con Scajola, che ancora un suo seguito ce l'ha e potrebbe fungere da base operativa. Anche su Monza ci potrebbero essere novità, sempre inseguendo le opzioni moderate e centriste.



