Parisi si allea con i Liberali di Croci e Scognamiglio

Il leader di “Energie per l’Italia” Stefano Parisi ha sottoscritto un’alleanza politico elettorale con il movimento de “I Liberali” rappresentato da Edoardo Croci, presidente de I Liberali e già assessore nella Giunta Moratti a Milano, e il già presidente del Senato, Carlo Scognamiglio, per un comune impegno alle prossime elezioni politiche. “La scelta di unire le forze con Parisi è frutto della condivisione di un progetto politico liberale, innovativo e autonomo rispetto a proposte strumentali e non più credibili.

Il rilancio dell’Italia passa per una chiara svolta verso l’economia di mercato e lo stato di diritto e richiede il dimagrimento dello Stato e delle burocrazie. La riduzione delle tasse e della spesa pubblica, la condivisione dei valori atlantici ed europei, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici insieme alla tutela dell’ambiente sono anche le nostre priorità.” – hanno dichiarato Edoardo Croci e Carlo Scognamiglio.

“L’alleanza con I Liberali rafforza la proposta elettorale di “Energie per l’Italia” con la presenza di esponenti autorevoli della cultura liberale e dimostra la capacità di attrazione di un progetto autonomo e innovativo come il nostro, che guarda oltre la prossima tornata elettorale, per costruire un centrodestra liberale capace di attuare riforme talvolta promesse ma mai attuate e di restituire competitività all’Italia e opportunità agli italiani” – ha dichiarato Stefano Parisi. I Liberali contribuiranno al programma, alla formazione delle liste e alla campagna elettorale di “Energie per l’Italia”. Il movimento de I Liberali, fondato da Renato Altissimo, vede la presenza di esponenti di spicco e storici del mondo liberale su tutto il territorio nazionale.