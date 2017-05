fabio altitonante

Partecipate regionali, Altitonante: "Eliminiamo le poltrone inutili"



Con l'approvazione dell'ordine del giorno, presentato da Forza Italia, e approvato nell'ambito della nuova Legge di Semplificazione, dopo l'eliminazione del CdA di Arpa, si prosegue con tutti i Consigli di Amministrazione delle partecipate regionali.



“Se gli ultimi Governi parlano di eliminare gli sprechi e nominano Ministri alla spending review, in Regione Lombardia facciamo – commenta il consigliere regionale Altitonante –. Il Consiglio Regionale ha dato mandato alla Giunta di eliminare i costosi CdA delle società partecipate regionali per istituire un solo Presidente, Amministratore Unico. Il nostro progetto globale di riorganizzazione cancellerà le poltrone inutili”.



Oggi i componenti dei CdA sono rispettivamente: 5 in ARPA per un costo più di 110.000 euro/anno; 5 in ERSAF per un costo di circa 110.000 euro/anno; 3 in Lombardia Informatica per un costo di circa 160.000 euro/anno; 3 in ARCA per un costo superiore a 80.000 euro/anno; 5 in EUPOLIS per un costo di circa 110.000 euro/anno. In totale le 21 poltrone, che generano costi (diretti e indiretti) e burocrazia, si ridurranno a 5 con al posto del Consiglio solo il Presidente di ogni ente.



“I costi, così, potranno diminuire da circa 570.000 euro/anno, considerando solo quelli diretti, a meno della metà. E Forza Italia ha avuto ancora una volta la credibilità per farlo – puntualizza Altitonante –. Grazie a una nostra proposta, infatti, avevamo già eliminato quasi 160 poltrone inutili con la riforma delle Aler, ottenendo un risparmio gestionale di almeno 5 milioni di euro in 5 anni. E oggi abbiamo ottenuto un nuovo grande risultato per i cittadini lombardi”.