Partito Democratico e Liberi e Uguali, prima marxisti, ora marziani

Pinocchio

C'erano una volta Venere e Marte, il maschio e la femmina. L'antropologia della politica. Oggi va così, e usiamo i riferimenti astrologici per cercare di capire qualcosa di quel che sta succedendo in Lombardia. Secondo i sociologi da strapazzo, la grande differenza tra gli uomini e le donne è che le donne litigano prima di aver preso la preda, gli uomini fanno branco prima e si ammazzano dopo. Semplificazioni da Cosmopolitan, ma servono per introdurre una similitudine. Provate a guardarla così: Forza Italia e Lega Nord si sono litigati un po' su Attilio Fontana, poi hanno trovato l'accordo e se vinceranno il casino sarà spartirsi i posti dopo. Invece, dall'altra parte, il Partito Democratico e Liberi e Uguali pare che andranno divisi alle elezioni, non hanno trovato l'accordo e se non vinceranno uno potrà dare la colpa all'altro. Ditemi voi se il centrosinistra appartiene a Venere, a Marte, oppure se sono semplicemente marziani, dopo essere stati marxisti.