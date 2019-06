Partners advisor finanziario di Spasciani Spa nell’acquisizione di Nueva Sibol

Partners, società di consulenza che vanta una rete di clienti e un gruppo di consulenti di primo piano sia per competenze che per esperienza e notorietà, ha agito come advisor finanziario di Spasciani Spa, azienda che opera dal 1892 nella produzione di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie e da sempre gestita dalla omonima famiglia proprietaria, nell’acquisizione di Nueva Sibol.

In un settore popolato da grandi player, Spasciani opera con successo da oltre 100 anni grazie all’eccellenza delle competenze specialistiche detenute nell’R&D e nella realizzazione di soluzioni per i dispositivi di protezione individuale.

Partners, insieme a Federico Visconti, ha assistito nel corso degli anni la proprietà nel rafforzamento della posizione competitiva dell’azienda tramite la valutazione di opzioni di crescita, interna ed esterna.

Nel caso di Nueva Sibol, Partners ha lavorato a fianco della famiglia Spasciani nell’analisi strategica dell’acquisizione, nelle valutazioni economiche e finanziarie e nella gestione del processo di M&A.

Per conto di Partners ha seguito l’operazione Gianluca Cinti - che insieme a Piero Provasoli coordina il Team M&A - affiancato da Alberto De Falco e Alessia Di Buò.

Partners è una advisory boutique indipendente specializzata nei servizi di consulenza professionale, M&A e corporate finance, family business e strategic management.