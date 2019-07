Partono i saldi a Milano. Federconsumatori: spesa media famiglia 134 Euro

A Milano e in Lombardia i saldi estivi 2019 partiranno sabato 6 luglio e proseguiranno fino al 3 settembre. Un appuntamento che molti cittadini aspettano con ansia, seppure complessivamente, dalle stime effettuate dall'Osservatorio Federconsumatori, emerge che landamento delle vendite sara' piuttosto contenuto. L'O.N.F. - Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha effettuato la consueta indagine per misurare il termometro degli acquisti nelle citta' di Roma,Milano e Napoli: secondo le intenzioni il 39% delle famiglie (pari a 9,5 mln di nuclei) e' propenso ad acquistare a saldo, con una spesa media di 134 Euro a famiglia, per un giro di affari complessivo di 1,28 mld di euro. Per i consumatori, la tendenza sara' che i cittadini monitoreranno gli sconti per capire la loro reale convenienza, magari rimandando gli acquisti piu' in la', nella speranza che gli sconti aumentino. Avverra' diversamente solo nei negozi di fascia medio-alta, dove i cittadini ricercheranno le occasioni piu' convenienti fin dalle prime ore di apertura. In crescita, invece, il numero di cittadini intenzionati ad approfittare degli sconti online: pari al 38%. Per chi si appresta ad effettuare acquisti, sia nei negozi fisici che sui portali online, e' opportuno seguire alcuni consigli utili per ridurre il rischio di essere truffati, raggirati o di incorrere in finte promozioni che, purtroppo, potrebbero rivelarsi tutto fuorche' degli affari.