'Partorire, porca miseria!', il libro perfetto per chi è in dolce attesa

Torna la penna raffinata della scrittrice lombarda, Elisa Origi. Dopo "Dimagrire, porca miseria!" è il turno di "Partorire, porca miseria!", un libro dedicato a uno dei momenti più importanti nella vita di una donna. Ancora una volta, attraverso storie e racconti, si ride e si piange. Non si legge nulla di scontato in questo libro che non vuole essere una guida tecnica o scientifica, ma che sa raccontare il parto come nessuno ha saputo fare prima, anche affrontando verità scomode. Perché, siamo onesti, il parto non è solo entusiasmo, gioia, rose, fiori e pelle profumata di borotalco. E' molto, molto di più. Ecco perché questo libro è perfetto non solo per donne incinte, ma anche per chi non è in gravidanza e soprattutto per chi sta vicino a una donna in dolce attesa: mariti, compagni, mamme, nonne, sorelle, amiche, amici, colleghe...

Pubblicato Hygeia Press, la scrittura scorre veloce tanto che si legge tutto d'un fiato. La definizione di 'comfort book' è decisamente azzeccata: è perfetto infatti da 'sorbire' con una tazza di tè sul divano di casa e capace di allontanare anche le paure più profonde. Un volume che saprà essere di aiuto a chi sta per accogliere una nuova vita per la prima volta, con tutti i timori e i dubbi del caso. L'autrice, mamma due volte, racconta tutto ciò che ha scoperto sul parto per esperienza diretta e che avrebbe voluto sapere prima.