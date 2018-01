Cinzia Farisè

Passante, Farisè: "passeggeri +150%. Ora una Circle Line per Milano"

"I passeggeri sul Passante sono aumentati del 150% in tre anni. Ora a Milano serve un'altra grande infrastruttura: e' tempo di dare vita alla Circle Line". E' quanto dichiarato da Cinzia Farise', amministratore delegato di Trenord, oggi durante il convegno sui 20 anni del Passante. "Vent'anni fa il Passante e' nato per sviluppare e alleggerire il traffico sulla rete ferroviaria lombarda. Oggi vi circolano 369 treni al giorno - uno ogni 5/6 minuti - con una puntualita' che sfiora il 90%. La formula del Passante mantiene la sua attualita', come dimostrato da una domanda di treno che cresce a ritmi sostenuti. Ogni giorno sulle linee suburbane viaggiano 230mila passeggeri; di questi 174mila - il 76% - salgono o scendono nelle stazioni del Passante milanese. Un balzo rispetto ai 70mila registrati nel 2014." "Dobbiamo lavorare velocemente e insieme per intercettare questa domanda di treno che nell'intera Lombardia e' cresciuta fino agli attuali 755mila clienti al giorno. La risposta c'e': portare avanti la sfida della pianificazione di una Circle Line, che utilizzando un'infrastruttura in parte gia' esistente percorra la cintura di Milano collegando San Cristoforo, a Lambrate, a Villapizzone e fino all'hub di Garibaldi. Una sfida che permetterebbe passi avanti verso una mobilita' sostenibile e integrata, nel grande progetto della riqualificazione degli scali ferroviari urbani. Siamo nel posto giusto e al momento giusto: e' tempo di cogliere questa occasione".