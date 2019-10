Pasto d'emergenza al nido, Lega: "Milano Ristorazione, limite superato"

Pasto d'emergenza al nido, la Lega attacca Milano Ristorazione

“Dopo i budini ammuffiti e gli orridi tramezzini assistiamo all’ennesima prova dell’inadeguatezza di ‘Milano Ristorazione’, il servizio di refezione nelle scuole d’infanzia del Comune di Milano"_ il capogruppo della Lega a Palazzo Marino Alessandro Morelli va all'attacco per quanto accaduto oggi presso gli asili nidi comunali, dove a causa di quello che appare come un disservizio di Milano Ristorazione legato alla convocazione di una assemblea, ai bambini tra i 12 ed il 36 mesi, è stato dato come pranzo un pasto di emergenza composto solamente da fette biscottate, formaggini e polpa di frutta. Mentre alle materne ed elementari si portano un pranzo al sacco.

"Qua stiamo superando il limite e un’amministrazione che permette questo trattamento nei confronti dei nostri piccoli dovrebbe dimettersi. Milano Ristorazione pensa di scusarsi con elargizioni come accaduto in passato, ma non funziona così: i bambini non sono una pratica burocratica da chiudere con una transizione, ma richiedono cure costanti e un servizio impeccabile per il quale la società di refezione si è più volte mostrata inadeguata. La vergogna più grande, che non possiamo più tollerare, é quella di cui si macchia l’amministrazione che sta permettendo tutto questo”.





Ha aggiunto il presidente del Municipio 2 Samuele Piscina, parlando in particolare di quanto avvenuto al nido di via Nenni: “I genitori dei piccoli sono venuti a conoscenza solo questo pomeriggio di un foglietto scritto a mano appeso in bacheca che avrebbe avvisato del disservizio, senza che fosse distribuita alcuna comunicazione ufficiale. Un pezzo di carta come tanti, appeso insieme a molti altri solo venerdì e che nessuno avrebbe mai notato. È l’ennesimo disservizio di Milano Ristorazione e delle scuole comunali, un episodio che evidenzia ancora una volta l’inadeguatezza di questa Giunta comunale targata PD. Chiediamo conto all’Assessore Galimberti che è evidentemente in estrema difficoltà nella gestione delle strutture comunali dopo i danni avvenuti a causa della scarsa manutenzione degli edifici. Il diritto dei bambini, - conclude il Presidente leghista - a un pasto decente deve essere garantito e in caso di disservizi non si può fa finta di nulla attaccando un foglietto in corridoio nella speranza che qualcuno lo noti!”