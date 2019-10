Patto Sviluppo Lombardia: Confindustria, positiva iniezione di fiducia

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “Il sistema lombardo è l’unica speranza che abbiamo per il mondo dell’impresa e per il mondo della produzione”, afferma Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia al termine del tavolo sugli Stati Generale della Lombardia. “Abbiamo iniziato questa legislatura con un impatto col mondo del lavoro e le istituzioni e stiamo riscontrando che quanto avevamo condiviso con tutte le forze economiche della Regione viene rispettato. Se non ci fosse questa iniezione di fiducia e queste certezze da parte del sistema lombardo difficilmente le nostre aziende avrebbero continuato ad investire e crescere. Questo, in un contesto economico pericoloso per l’Italia perché siamo in una fase di recessione, è uno stimolo ad andare avanti ed affrontare le sfide che abbiamo di fronte”. Poi, rispondendo alle sollecitazioni dei giornalisti, sul rapporto col nuovo governo, ha detto: “ci aspettiamo che vengano ascoltati e compresi i problemi del mondo dell’impresa. Abbiamo fatto il tavolo dell’automotive, l’altro giorno, col ministro dello Sviluppo economico, abbiamo avanzato le nostre esigenze, abbiamo messo in evidenza come il settore stia soffrendo molto, più che negli altri paesi. Noi dobbiamo creare le condizioni affinchè questo settore – molto importante perché rappresenta il 7% del Pil europeo – trovi la sua collocazione. L’Europa in questo momento di fronte all’economia cinese e a quella Usa, dovrebbe reagire creando i presupposti per affrontare le sfide della globalizzazione. L’Europa purtroppo in questi anni si è mossa al proprio interno anziché agire nei confronti del resto del mondo. Dobbiamo fare questo salto culturale investendo sull’industria. L’Europa deve capire che deve fare un progetto di politica industriale pluriennale dove mettere risorse economiche importanti come hanno fatto gli altri competitor internazionali”, ha concluso Boometti.