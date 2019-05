Paullo: prende a martellate moglie e vicina e poi si colpisce, arrestato

Un uomo 65enne di origini albanesi e' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver preso a martellate la moglie, una connazionale di 69 anni, e un vicina di casa di 77 anni. Il fatto è avvenuto nella mattina del 27 maggio, attorno alle 9.45. L'uomo durante una lite con la moglie ha preso un martello e ha colpito alla testa la donna nel loro appartamento in via Primo Maggio a Paullo, nell'hinterland Sud di Milano. Il 65enne ha lasciato poi è uscito dall'appartamento e ha sfogato la sua rabbia sulla condomina che ha incrociato per caso sulle scale della palazzina colpendola al capo. L'uomo a quel punto si e' auto inflitto dei colpi alla testa. Marito e moglie sono stati trovati privi di conoscenza dai soccorritori che li hanno trasportati rispettivamente al Humanitas di Rozzano e all'ospedale Niguarda. Entrambi sono in pericolo di vita. La vicina di casa e' ricoverata in codice giallo all'ospedale San Raffaele.