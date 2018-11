Pavese, anziani maltrattati: ospite di casa di riposo "marchiato a fuoco"

Maltrattamenti e gravi lesioni nei confronti degli anziani ospiti di una residenza sanitaria di Montebello, nel Pavese. La squadra mobile ha arrestato il direttore e un operatore socio-sanitario. Gli ospiti, tutte persone con gravissime disabilitò psichiche, sarebbero stati vittime di ogni genere di angherie. Una donna in carrozzina sarebbe stata ribaltata dall'operatore, con la testa sul pavimento e le gambe rialzate, per non recare disturbo e consentirgli così di guardare indisturbato il suo smartphone. Come riferisce Repubblica, nel rapporto della polizia si parla anche un anziano "marchiato a fuoco" sul petto con un phon bollente.