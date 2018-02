Pavia, agricoltore spara in faccia al collaboratore: arrestato

Arrestato l'agricoltore che ha sparato a un uomo nel Pavese

E' stato arrestato l'agricoltore di 79 anni di Miradolo Terme (Pavia) che questa mattina aveva sparato con il fucile da caccia al volto di un uomo di 46 anni. I carabinieri lo hanno fermato nelle vicinanze della sua abitazione. L'anziano si trovava sulla sua auto, a bordo della quale era fuggito subito dopo aver esploso il colpo. L'agricoltore verra' ora presumibilmente portato in carcere a Pavia, a disposizione del magistrato che conduce l'indagine. Il ferito e' ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia dove e' stato sottoposto ad un intervento chirurgico al viso: e' grave, ma non in pericolo di vita.