Pavia, banda di bulle picchia 15enne. "Le hai rubato il fidanzato"

Banda di bulle picchia quindicenne nel pavese

"Le hai rubato il fidanzato". Per questo motivo un gruppo di 9 ragazze, tutte 15enni, ha picchiato una ragazza, della stessa eta', in un comune della Lomellina. L'aggressione, secondo le indagini condotte dagli investigatori, e' avvenuta su ordine di una 18enne, che era gelosa perche' il fidanzato l'aveva lasciata per la vittima del pestaggio.

A riportare la notizia e' oggi il quotidiano "La Provincia Pavese". La ragazza aggredita si e' recata all'ospedale, dove le sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in pochi giorni di prognosi. Insieme ai suoi genitori ha poi deciso di andare dai carabinieri per denunciare il fatto.