Pavia, bimba di 2 anni intossicata da cocaina: è in coma

Bimba 2 anni intossicata da droga in coma a ospedale Pavia, salva

Una bimba di 2 anni e mezzo e' arrivata in coma al Policlinico San Matteo di Pavia, in seguito a un'intossicazione di un cocktail di droghe come hashish, marijuana e cocaina, venendo poi salvata dal pronto intervento dei sanitari. Il tribunale dei Minori ha poi deciso di affidare la bambina all'ospedale. La vicenda risale allo scorso 22 dicembre ed e' riportata oggi da 'La Provincia Pavese'.

La bimba, che vive in provincia di Milano ed e' figlia unica di una coppia di trentenni, era stata portata in ambulanza all'Humanitas di Rozzano, e quindi trasferita a Pavia dove e' presente un reparto di Pediatria. Il mezzo era stato chiamato dal padre che l'aveva trovata svenuta. Tac e risonanza magnetica escludevano meningite o altre malattie, mentre dalle analisi di sangue e urine si scoprivano le tracce di stupefacenti; la bimba viene trattata con cure specifiche e salvata. Ora si trova in ospedale insieme alla mamma. I giudici hanno deciso di togliere per ora la potesta' ai genitori, mentre e' stata aperta un'inchiesta per capire come la piccola sia rimasta intossicata dalla droga. Il legale dei genitori chiedera' che la piccola sia affidata agli zii che vivono a Brescia.