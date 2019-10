Pavia Campione del Mondo! Il trionfo delle ragazze del Beach Soccer

di Lorenzo Zacchetti

Le leonesse del Pavia Beach Soccer hanno conquistato l'edizione inaugurale della World Winners Cup, una sorta di versione sperimentale del mondiale per club costruita sullo stesso format della Euro Winners Cup

La manifestazione si è disputata ad Alanya, in Turchia, e ha visto la formazione lombarda vincere per 4-3 la finale contro la formazione polacca del Grembach Lodz, che, curiosamente, era già stata affrontata e sconfitta per 3-2 all'extra time nella gara inaugurale.

La squadra allenata da Gigi Mardente in seguito ha battuto le russe dello Zvezda, per poi travolgere le americane del North Carolina e le giapponesi del Tokyo con due schiaccianti 7-1

Grande protagonista del torneo la brasiliana Barbara Colodetti, premiata come miglior giocatrice e capocanonniera del campionato.

L'auspicio è anche questo particolare mondiale per club, dopo quello per nazionali della scorsa estate, contribuisca a rilanciare il movimento del calcio femminile nel suo complesso.

Nel calcio a 11, continua a essere grande protagonista la Juventus, che dopo aver vinto Scudetto e Coppa Italia ha centrato anche la sua prima Supercoppa: le reti di Girelli e Staskova hanno siglato il 2-0 sulla Fiorentina, qualificata come finalista della coppa nazionale e vincitrice della Supercoppa della scorsa stagione proprio contro le bianconere.

soccergirlsmagazine@gmail.com