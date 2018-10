Pavia: Centinaio invitato dall'universito: protesta di docenti e studenti

Centinaio a Pavia per l'inaugurazione dell'anno accademico: insorgono docenti e alunni

Il ministro per le Politiche agricole Gian Marco Centinaio è stato invitato a presenziare all'inaugurazione dell'anno accademico dal rettore dell'università di Pavia Fabio Rugge, provocando le polemiche di corpo docente e studenti. Centinaio, ministro leghista, è stato alunno dell'ateneo ma ora è persona indesiderata, in particolar modo per gli insegnanti iscritti all'Anpi, che hanno firmato una lettera al rettore per affermare la loro contrarietà all'iniziativa.

Una “scelta inopportuna e offensiva, è una figura controversa e divisiva, Centinaio disprezza i cosiddetti 'terroni', che sono la maggior parte dei nostri fuorisede". Immediata la risposta del rettore Rugge: "Talvolta non ho condiviso certe sue affermazioni, ma dobbiamo comunque dialogare". Centinaio, dal canto suo, ha conferma la sua presenza liquidando così la questione: "Non ho tempo da perdere con queste stupidaggini". A non esserci il 5 novembre, invece, saranno almeno 25 i professori che hanno già firmato la lettera accusando il ministro di essere troppo vicino all'estrema destra: "Quelli di Centinaio - si legge nella missiva sottoscritta anche dall'Anpi Pavia Centro - sono sintomi di un pensiero politico che rasenta l'apologia del fascismo. Chi se ne fa portatore non merita di essere accolto nella nostra università".

Aderiscono alla protesta anche il Coordinamento per il diritto allo studio e l'associazione che rappresenta dottori di ricerca e dottorandi, che hanno scritto un'altra lettera aperta al rettore con un elenco di episodi teso a dimostrare come Centinaio sia "una figura quanto più controversa e divisiva possibile". Si parla di disprezzo dei meridionali, degli immigrati, delle coppie omosessuali, e qualsiasi forma di diversità. Inoltre, secondo loro, Centinaio “non incarna doti di integrità ed etica e non ci risulta essersi distinto in alcun ambito del sapere". I collettivi universitari e liceali di sinistra hanno annunciato un presidio in piazza della Vittoria nel giorno della cerimonia."Non capiamo che tipo di contributo possa dare la presenza di Centinaio – ha dichiarato Ludovica Boschiero, segretario dell'Udu Pavia, l'unione degli universitari -, visto che la facoltà di agraria è una delle poche che non abbiamo. Oltretutto Centinaio rappresenta un partito che porta avanti un'idea di politiche sociali completamente opposta a quella del nostro ateneo. Se fosse stato per noi, avremmo scelto personalità come Liliana Segre, Carlo Rubbia o Alberto Angela".