Pavia: esplode la bombola dell'ossigeno, grave un 56enne



Gli scoppia la bombola di ossigeno che portava sempre vicino a se' e diventa una torcia umana. E' successo alle 8 di mattina di oggi in un appartamento di via Stefano Colonna a Robbio (Pavia). Cosi' F.C., di 56 anni, e' stato vittima di un brutto incidente domestico con la fiamma del fornello che ha fatto esplodere la bombola che lo ha investito in pieno. F.C., vista la gravita' delle condizioni, e' stato portato d'urgenza con l'elisoccorso al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. E' in prognosi riservata.