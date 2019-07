Pavia, individuata discarica abusiva di oltre 5mila metri cubi



Una discarica di rifiuti di oltre 5mila metri cubi, abbandonati in un terreno, è stata scoperta questa mattina nelle campagne di Pieve del Cairo (Pavia). L’azione, che ha visto protagonisti gli ufficiali di polizia giudiziaria di Arpa Lombardia - dipartimento Lodi/Pavia, unitamente al Nucleo investigativo dei carabinieri forestali e la procura della Repubblica di Pavia, è uno dei primi risultati raggiunti grazie al protocollo firmato lo scorso 15 maggio tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia.



L’accordo, finalizzato a migliorare l'efficacia complessiva delle azioni di controllo ambientale per la prevenzione degli illeciti nel territorio pavese, prevede l’impiego di uno strumento innovativo - il progetto Savager - messo a punto da Arpa Lombardia e finanziato da Regione Lombardia. Grazie a Savager, il sistema di sorveglianza basato sull'utilizzo di tecnologie di osservazione della Terra, da satellite, aereo e drone, si è potuta individuare la discarica abusiva sequestrata.