Pavia, madre e figlio disabile segregati in garage dall'altro figlio

Cozzo (Pavia): un 54enne e la compagna tenevano segregati in garage la madre ed il fratellastro disabile di lui per vivere grazie alle loro pensioni

Madre e figlio disabile costretti a vivere in una rimessa per gli attrezzi dall'altro figlio della donna, avuto da un altro uomo, che viveva alle loro spalle con le loro due pensioni. La scoperta è stata fatta ieri dai carabinieri di Cozzo, nel Pavese, che hanno "liberato" la donna 78enne ed il figlio 38enne, segregati in un garage privo di servizi igienici in un clima di terrore e sottoposti a continue angherie. In manette non solo il figlio maggiore della donna, 54enne, ma anche la convivente 38enne: la coppia è ora accusata di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, riduzione in schiavitù, circonvenzione di incapace e abbandono di persona incapace.

Come emerso dal blitz dei militari, madre e figlio erano costretti a fare i bisogni nei secchi e si lavavano con un tubo dell'acqua. Gli unici vestiti erano quelli che indossavano e mangiavano una volta sola al giorno, a cena, terrorizzati al pensiero di poter essere picchiati. Dormivano su due sdraio in plastica da piscina ed erano costantemente osservati tramite un impianto di videosorveglianza. I due "prigionieri" sono stati condotti all'ospedale di Vigevano mentre l'intero stabile è stato sequestrato. La coppia di aguzzini è in carcere, i carabinieri potrebbero estendere le indagini per capire come mai nessuno dei vicini si fosse accorto di nulla.