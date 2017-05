Pavia, primo Exhibition match "Andrea Stefanelli" il 28 maggio

Exhibition match "Andrea Stefanelli"

Il 28 maggio 2017 all'autodromo di Castelletto di Branduzzo (Pavia) ci sarà il I° Exhibition match "Andrea Stefanelli", una manifestazione voluta dalla famiglia Stefanelli per ricordare la prematura scomparsa del caro Andrea: abbiamo voluto creare un evento che fosse un connubio fra sport e associazionismo. Da un lato il drifting, lo sport che Andrea tanto amava negli ultimi anni, dall’altro le associazioni di volontariato che ogni giorno sono impegnate in prima fila nell’aiuto al prossimo. Per questo il 28 maggio si riuniranno ‘Eb Racing’, ‘R.T.S’. ‘Una vita speciale Onlus’ e ‘King of Italy’ per dar vita a una giornata speciale.



'Eb Racing' e 'King of Italy' si occuperanno della parte sportiva dell'evento (esibizione drifting con possibilità per gli ospiti di salire a fianco dei piloti sulle vetture da corsa), R.T.S. Onlus sarà presente per far conoscere l'associazione nata nel 2010, grazie all'impegno di tre mamme, per dare un supporto alle famiglie che hanno bimbi con la Sindrome Ruhinstein-Tayhi. L'Associazione lavora tutti i giorni per trovare metodi, strategie, terapie e cure che possano essere utili ai genitori dei bambini affetti da questa malformazione rara, che ha un’incidenza di un caso su 125.000 nascite ed è caratterizzata da anomalie congenite, bassa statura, disabilità cognitive e disturbi comportamentali.



PROGRAMMA

10:00 - presentazione della giornata con Monica Morgan

10:15 - pista aperta per turni moto by Tamoto

11:15 - esibizione vetture drifting con i piloti del del King of ltaly

11:40 - taxi drift per il pubblico con possibilità di salire a fianco dei piloti

12:30 - pausa pranzo

13:00 - pista aperta per turni moto by Tamoto

14:00 - taxi drift per il pubblico con possibilità di salire a fianco dei piloti

15:00 - pista aperta per turni moto by Tamoto

17:00 - saluti finali



Con la straordinaria partecipazione di Giancarlo Falappa