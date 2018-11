Pavia, rubava quadri antichi travestito da fantasma

Un lenzuolo addosso, tipo 'fantasma': cosi' pensava di nascondersi alle telecamere di sorveglianza il ladro di quadri e documenti antichi che i carabinieri di Pavia hanno denunciato, nell'operazione denominata "Ghostbuster". "Ci siamo dovuti improvvisare acchiappafantasmi" ha ironizzato il capitano Fabio Volpe, che comanda la compagnia di Pavia e che ha indagato sul caso scoprendo che il ladro era un 50enne assunto da una cooperativa di servizi per centri anziani di Pavia, il Santa Margherita e il Pio Albergo Pertusati. Negli archivi delle due strutture, anticamente gestite dai frati della congregazione delle opere, il ladro aveva trovato faldoni contenenti atti e carte datate dal 1600 in poi, ma soprattutto un trittico di quadri religiosi del 18esimo secolo (autore anonimo) del valore di 10mila euro ciascuno. I manoscritti, gli atti sigillati con ceralacca, e i fogli che potevano essere venduti anche a 10 euro ciascuno nei mercati dell'antiquariato, venivano poi ceduti ad un 68enne appassionato di antichita' che abita in una cascina di San Giorgio Lomellina. Denunciato anche lui per ricettazione, l'uomo pagava il ladro con piccole somme in cambio dei tesori che questo prelevava. Almeno una decina gli episodi certificati dall'Arma, che indaga da quest'estate, e che e' riuscita a recuperare solo due dei quadri rubati, un'Annunciazione dei Magi e un San Domenico che Battezza; manca all'appello la terza opera, l'Annunciazione. Oltre alla denuncia per furto il 50enne e' stato sospeso dal lavoro di fac totum della coooperativa.