Pavia, Sergio Mattarella ai 450 anni del Collegio Ghislieri

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e' al Collegio Ghislieri di Pavia, per la cerimonia in occasione dei 450 anni del collegio universitario fondato nel 1567 da Papa Ghislieri (Pio V), del quale il Capo dello Stato ha l'alto patronato. Ad attenderlo, il sindaco di Pavia Massimo Depaoli, il presidente della provincia Vittorio Poma, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, l'ex ministro Virginio Rognoni, il sottosegretario alla Presidenza ed ex procuratore capo di Pavia Gustavo Cioppa, e il prefetto Erminia Rosa Cesari. A fare gli onori di casa e' il rettore del Ghislieri, Andrea Belvedere, che guida Mattarella, nella visita del palazzo cinquecentesco, dai saloni del rettorato alle stanze dei 200 ragazzi ospitati. Alle 11 l'appuntamento in aula magna dove si terra' l'incontro nell'ambito delle celebrazioni che si sono aperte a marzo. A parlare il presidente del Ghislieri Gian Arturo Ferrari, del presidente dell'associazione alunni Emilio Girino, Fabio Rugge, rettore dell'universita' di Pavia e il presidente della Regione Maroni. La giornata del presidente a Pavia proseguira' con una visita alla Pinacoteca Malaspina del castello Visconteo dove ad attenderlo ci sara' la direttrice dei musei civici Susanna Zatti.