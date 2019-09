Pavia: si fingeva il cugino morto, arrestato

Si era finto, per diversi anni, suo cugino morto in Romania ed è stato arrestato dai carabinieri di Garlasco, in provincia di Pavia per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi commesso a Forlì nel 2012. Il cittadino rumeno, 47 anni, era stato già arrestato nel 2015 in esecuzione di un mandato di arresto europeo e oggi è stato condotto nel carcere di Pavia. Sempre in provincia di Pavia, a San Giorgio Lomellina, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato un uomo di 35 anni e uno di 34 anni. I due sono accusati di aver rotto il finestrino di una Toyota Yaris e aver rubato una borsa lasciata sul sedile dell'auto contenente 100 euro, un telefono cellulare, documenti e carte di credito. I militari hanno anche fermato un uomo di 42 anni, sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente. Dagli accertamenti è poi emerso che all'uomo è stato contestato per ben due volte lo stesso reato. I carabinieri di Pieve del Cairo hanno denunciato l'uomo in stato di libertà per il reato di 'reiterazione nella guida senza patente'. La macchina è stata sequestrata.