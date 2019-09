Pavia, tragedia in un’azienda agricola: quattro operai annegati in una vasca

Pavia, tragedia in un’azienda agricola: quattro operai annegati



Sono quattro gli operai morti annegati in una vasca nell'azienda agricola di Arena Po, in provincia di Pavia. I corpi dei secondi due operai stanno per essere recuperati dai vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni per svuotare la vasca di liquami dell'azienda in via San Rocco 7 ad Arena.



Al momento dell'incidente solo due operai erano stato dati per morti, ma successivamente anche i due dispersi sono stati dichiarati morti.