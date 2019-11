Pavia, treni imbrattati a Voghera, denunciati tre writer

Tre writer sono stati denunciati per aver imbrattato alcuni vagoni alla stazione ferroviaria di Voghera, in provincia di Pavia. Uno degli indagati è risultato essere un minorenne all'epoca dei fatti, mentre gli altri due sono poco più che ventenni. Le perquisizioni hanno consentito di rinvenire e sequestrare bombolette di vernice spray, rulli per vernice, immagini di graffiti e altri oggetti di proprietà dell'ente ferroviario. In una delle abitazioni, inoltre, sono stati rinvenuti circa 19 grammi di hashish. L'indagine è stata condotta dagli operatori della Polfer di Voghera, dalla squadra di polizia giudiziaria del compartimento di Milano, dal nucleo tutela decoro urbano della polizia locale di Milano, dalla procura di Pavia e dalla procura per i minorenni di Milano.