Dario Violi

Pavia, Violi (M5S): Allerta nube tossica dopo incendio capannone, ora basta



"Nella notte è divampato un incendio a Pavia in un capannone pieno di rifiuti, che in teoria doveva essere abbandonato. Ma non lo era, come confermano le testimonianze dei cittadini, che da mesi notavano un via vai sospetto di camion entrare e uscire dal prefabbricato scaricando materiale. La nube tossica generata da rifiuti plastici e pneumatici in fiamme ha avvolto la zona di Corteolona e Genzone, i sindaci hanno invitano la popolazione a stare in casa con le finestre chiuse e un centinaio di persone hanno dovuto lasciare le abitazioni. La priorità ora è mettere in sicurezza la zona per garantire la salute dei cittadini e informare con chiarezza la popolazione sulle proporzioni geografiche e gli eventuali rischi". Lo scrive su Facebook Dario Violi, candidato M5S alle elezioni regionali in Lombardia.