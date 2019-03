PB Finestre al MADE Expo

Al via la nona edizione di MADE expo, la più grande manifestazione in Italia per il mondo delle costruzioni e dell’architettura, con mille espositori in 4 saloni specializzati. Presente anche PB Finestre.

Si è aperta oggi a Rho Fiera Milano MADE (Milano Architettura, Design e Edilizia) Expo, la più importante manifestazione in Italia per il mondo dell'edilizia. Tra le aziendi presenti anche PB Finestre grazie alla quale scopriamo che per garantire alte prestazioni acustiche della finestra è fondamentale il materiale utilizzato: il legno offre risultati superiori Quella delle prestazioni acustiche di una finestra è una questione fondamentale in particolare quando si parla di un edificio in città, magari affacciato su una via trafficata: la capacità di una finestra di tenere debitamente a distanza i rumori provenienti dall’esterno è dunque una delle condizioni necessarie a garantire il benessere – e il buon sonno – di coloro che vi abitano.

In questo senso il legno garantisce un isolamento acustico davvero ottimale, in quanto è il materiale stesso con cui è realizzato l’infisso ad assorbire i rumori e non solo il vetro. Oltre al materiale, la scelta per le nostre finestre può variare considerevolemente anche a seconda del gusto, come ha spiegato Viola Vitali amministratore delegato di PB Finestre ad Affaritaliani.it : " Raccontiamo una gamma di prodotti che spazia dall’ultramoderno al classico e tradizionale, quindi un integralismo di design per affrontare tutti i tipi di strutture. Presentiamo degli infissi ultra minimali sia per quanto riguarda la versione battente che quella scorrevole e anche una serie di prodotti più tradizionali con un sapore particolarmente classico. Tutto questo con le migliori performance del mercato”.

Vitali, PB Finestre:"Al MADE vasta gamma di prodotti dall'ultramoderno al tradizionale"