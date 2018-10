Il Pd alla battaglia di Lodi. Ma sbaglia a presentare la lista per le provinciali

di Fabio Massa

Mentre infiamma la battaglia sul ben noto caso mensa, che vede il Pd in prima linea contro le decisioni assunte dal sindaco leghista Sara Casanova per l'accesso al servizio da parte dei figli di genitori extracomunitari, per i Dem lodigiani potrebbero essere all'orizzonte guai sulla strada che porta alle imminenti elezioni provinciali previste per il 31 ottobre. A rivelarlo è l'assessore regionale, nonchè ex presidente proprio della Provincia di Lodi, Pietro Foroni. Che dal proprio profilo facebook lancia la "bomba": "A Lodi chiedono le dimissioni del sindaco ma non sono nemmeno capaci di presentare la lista per le elezioni provinciali del prossimo 31.10. Esclusi per irregolarità nella documentazione. Questo il Pd. Invece di sputare sentenze sentendovi su un piedistallo, guardate come siete ridotti. Non ne azzeccate una".

Secondo quanto puo riferire Affaritaliani.it Milano, a portare all'esclusione del Pd sarebbe stato un banale errore materiale, legato alla mancanza di un timbro nella documentazione corredata dalle firme autenticate. Non è ancora chiaro se i democratici presenteranno o meno ricorso contro la decisione.

