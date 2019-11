Pd, Base riformista: assemblea nazionale a Milano il 29 e 30 novembre

Venerdì e sabato prossimi, il 29 e il 30 novembre, si svolgerà a Milano la seconda Assemblea Nazionale di Base Riformista, dal titolo “Per un PD aperto e plurale. Dai territori al governo dell’Italia: la sfida dei riformisti”. Spiegano i promotori: "Dopo la bella partenza di Montecatini, l’Assemblea di Milano sarà l’occasione per rendere ancora più visibili e incisive le nostre idee e le nostre proposte nella discussione politica nazionale e nel confronto interno al Partito Democratico. Molto è accaduto dallo scorso luglio. Dopo l’avvio del governo Conte bis e la scissione, oggi al Partito Democratico spetta una responsabilità ancora maggiore: da una parte far ripartire l’Italia ridandole protagonismo in Europa; dall’altra conquistare centralità e autorevolezza nei confronti di chi non si riconosce nelle ricette della destra sovranista".

"L’impegno di Base Riformista - prosegue la nota - si è rivolto fin dall’inizio a rafforzare il Partito Democratico, battendosi per ribadire l’originaria vocazione maggioritaria e la capacità di declinare nel tempo presente la sinistra dell’innovazione, delle opportunità e della coesione sociale. Per questo serve ancora di più un Partito Democratico “aperto e plurale”, come abbiamo scritto nel titolo, che riconosce le culture riformiste italiane ed è refrattario ad un ritorno al passato che rischierebbe di rinchiudere la sinistra nel ristretto recinto della testimonianza".

Primo appuntamento venerdì 29 novembre pomeriggio alle 17 con la sessione “Europeismo vs sovranismo. Per un’Italia più attrattiva”. Tra gli ospiti Andrew Adonis (già ministro dell’educazione con Tony Blair e oggi promotore della principale campagna contro la Brexit), la sondaggista Alessandra Ghisleri, il presidente di Human Technopole Marco Simoni e il Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta. Insieme a loro ci saranno il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori e i parlamentari di Base riformista.

Sabato mattina, alle 10 “Il Pd riparte dai territori”. Apertura con Beppe Sala, Dario Nardella e Antonio De Caro, che dialogheranno anche con altri sindaci a partire dal Sindaco di Prato, Matteo Biffoni e dalla Sindaca di Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini. Nell’arco della giornata altri incontri su famiglia e natalità, intolleranza e diritti, crescita e sviluppo e altri temi sui quali costruire un’agenda 2020 per il Partito Democratico e per il governo nazionale. Presenti i parlamentari di Base Riformista, a partire da Luca Lotti e Lorenzo Guerini; nonché gli esponenti di governo, Simona Malpezzi, Alessia Morani, Salvatore Margiotta e Lorenza Bonaccorsi; con il capo delegazione del pd al Governo Dario Franceschini; con il vice segretario nazionale Andrea Orlando e i capigruppo di Senato e Camera Andrea Marcucci e Graziano Del Rio.

Appuntamento alla Società Umanitaria in Via San Barnaba 48, dal pomeriggio di venerdì 29 novembre. Registrazioni scrivendo a organizzazione@baseriformista.eu.