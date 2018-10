Pd: "Bozza autonomia a Roma? Consiglio regionale non ne sa nulla..."

Il Consiglio regionale a Lombardia non e' a conoscenza della bozza sull'autonomia inviata ieri dalla Regione al governo. La denuncia arriva dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Fabio Pizzul , che nel suo intervento nel corso della seduta odierna dell'Aula ha chiesto al presidente Alessandro Fermi di riferire al governatore Attilio Fontana che il Consiglio vuole sapere cosa c'e' nella bozza. "E' stata inviata - ha attaccato Pizzul - al ministero e quindi al governo una bozza relativa all'intesa sull'autonomia. In quest'aula Fontana aveva promesso che saremmo stati aggiornati e che si sarebbe costruito insieme il percorso" . Invece, aggiunge il capogruppo Pd, "ieri a un anno esatto dal referendum ci sentiamo dire che la bozza e' gia' pronta. Io chiedo a lei presidente Fermi di far presente al presidente Fontana che come Consiglio gradiremmo sapere cosa c'e' nella bozza e su che cosa la Lombardia si prepara a siglare l'intesa". Secondo Pizzul "il fatto che questa intesa sia a nostra e a insaputa dei cittadini lombardi e' un grosso problema. Si tratta di un passaggio non banale e importante che meriterebbe il coinvolgimento del Consiglio".

Fontana: "Accordo con Governo entro 10-15 giorni"

L'accordo tra il governo e la Regione Lombardia sull'autonomia arrivera' "entro 10-15 giorni". A dirlo e' il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Pirelli. "Scadenze brevissime per l'autonomia, entro 10 15 gg ci sara' l'accordo con il governo che poi sara' trasferito a Consiglio e Parlamento per l'approvazione finale", ha detto il presidente della Regione Lombardia. Fontana ha poi ribattuto all'accusa mossa dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fabio Pizzul, che aveva criticato il fatto che l'aula sia rimasta all'oscuro dell'intesa. "E' un accordo tra esecutivi - ha replicato il governatore - il Consiglio verra' informato dopo. Bisogna essere rispettosi delle istituzioni, io ho ricevuto dal Consiglio indicazioni di proseguire nella trattativa con il governo. Fanno un po' di confusione". Mentre sulle voci di ministri 5 stelle, che sarebbero critici verso l'autonomia, Fontana si mostra tranquillo: "Dario Violi (consigliere regionale ed ex candidato governatore del M5s, ndr) ha detto che assolutamente l'autonomia si deve fare. Credo proprio che i 5 stelle siano favorevoli. Non c'e' nessun partito che abbia detto noi siamo contrari. Non sono preoccupato"