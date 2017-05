Pd, Brambilla dice no a Mdp. "Rimango per gli orlandiani". Intervista

di Fabio Massa



Enrico Brambilla, capogruppo Pd in Regione Lombardia, era in predicato di uscire dal Partito Democratico per entrare in Articolo 1. E invece no. Ad Affaritaliani.it spiega: "Ho scelto di sostenere l'operazione che Orlando ha portato avanti. Voglio essere coerente e verificare con lui la possibilità di proseguire. C'è la necessità di tenere insieme l'area e di ampliarla..." L'INTERVISTA DI AFFARITALIANI.IT MILANO



Enrico Brambilla, capogruppo Pd, si dice che rimarrà tra i dem.

Hic manebimus...



Optime. La frase "qui staremo benissimo" finisce così.

Magari senza optime. Però qui staremo. Nel Pd.



Perché rimane?

Perché ho fatto la scelta di sostenere l'operazione che Orlando con generosità ha tentato di costruire all'interno del Pd. Credo che sia coerente adesso con lui verificare la possibilità di proseguire. Ieri c'è stato un primo importante incontro a livello nazionale, ne seguiranno altri nei prossimi giorni. Spero che si riesca a mettere in campo una proposta seriamente alternativa all'interno del PD. Poi se questo non risulterà possibile o praticabile si trarranno le conclusioni.



Però conferma che il Pd renziano non le piace.

Certo che no. Però abbiamo comunque in poco tempo, in condizioni complicate costruito una rete che ci ha portato ad avere in Lombardia oltre il 20 per cento dei consensi. Disperderli sarebbe un peccato. In questo momento c'è la necessità di tenere insieme questo pezzo e provare ulteriormente ad ampliarlo. Immagino che se la china dovesse essere quella di arrivare alle larghe intese, altri potrebbero aggiungersi a noi.



Onorio Rosati e Massimo D'Avolio, i due consiglieri entrati in MDP, la aspettavano... Che cosa dice loro?

Mi sento di dire loro che continuiamo ad essere reciprocamente necessari, non vedo un futuro per il Pd senza una alleanza ampia di centrosinistra, così come penso che per loro dovrebbe essere necessario mantenere una relazione con il Pd soprattutto se ragioniamo nelle prospettive della sfida a Maroni in Regione Lombardia. Qui una alleanza è assolutamente necessaria, quindi non bisogna inasprire i toni o pensare che l'avversario è al tuo fianco e non nel fronte opposto.



