Pd, la Boschi e la Fedeli vengono elette in Lombardia

di Fabio Massa

Ci sono anche i nomi importanti. Quelli di Valeria Fedeli e Maria Elena Boschi, nella lista dei candidati del Partito Democratico in Lombardia. La titolare dell'Istruzione corre per il senato in Lombardia 1, nel proporzionale. Nel Lombardia 2 (Bergamo e Brescia) c'è Simona Malpezzi e Antonio Misiani. Nel Lombardia 3 (Varese), Alessandro Alfieri, Caterina Bini e Roberto Cociancich. Nel Lombardia 4 Tomaso Nannicini, Simona Malpezzi Eugenio Comincini e Diana De Marchi. Nel Lombardia 5 Franco Mirabelli, Simona Malpezzil Roberto Rampi e Cherubina Bertola. E con questo il quadro del Senato è completo.

Per la Camera, invece, la Boschi sarà nel plurinominale di Mantova. Lorenzo Guerini in Lombardia 4 1 (Pavia Lodi), a seguire Maria Chiara Gadda e Matteo COlanninno, in Lombardia 3 (brtescia) Alfredo Bazoli e Francesca Raciti, a Bergamo capolista plurinominale Maurizio Martina, a Varese capolista Maria Chiara Gadda e Maurizio Bergnardo, in Lombardia 2 2 Sondrio Como Lecco Mauro Del Barba.

fabio.massa@affaritaliani.it