Pd-M5S, Sala: "Un tecnico agli Interni. Nuovo governo? Buone chance"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala twitta il suo suggerimento per superare lo stallo verso il possibile governo giallorosso, determinato dal difficile accordo sul nome del ministro dell'Interno: "Se il punto delicato e' il Ministero dell'Interno mi permetto di avanzare una proposta: metteteci un tecnico, uno bravo e corretto. Poi la politica continuera' a sfidarsi su sicurezza e immigrazione, come da copione".

"Per quello che capisco, le possibilita' di un governo tra Movimento 5 Stelle e Pd sono buone, pero' e' qualcun altro che se ne sta occupando. Ormai credo che non ci sia piu' la possibilita' di continuare a discutere ma dovranno prendere una decisione. Quindi, sono moderatamente positivo".Così Sala, a margine del tavolo sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 svoltosi a Palazzo Lombardia. A chi gli chiedeva se fosse stato contattato da qualcuno del pd per qualche ministero, il sindaco ha risposto: "No, assolutamente no"