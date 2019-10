PD e M5S testano alleanza su elezioni perdenti, mentre Salvini incassa voti

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Prendi una giunta sciolta, prendi due forze politiche che continuano a litigare, prendi un leader di opposizione che decide di fare campagna elettorale sul territorio, prendi la volontà di punire le partite Iva, prendi una finanziaria che difetta di tutto ma soprattutto del coraggio, mettici poche idee e confuse. E avrai l'Umbria. Il bello è che oggi non si stupisce nessuno perché tutti l'hanno previsto. Ed è qui che mi stupisco io. Se l'avevano previsto perché hanno deciso di testare l'alleanza Movimento 5 Stelle-Partito Democratico proprio su elezioni perdenti? Misteri della politica. Attenzione. L'anno prossimo si vota in Emilia Romagna. Chissà se a sinistra faranno la campagna elettorale come in Umbria oppure si daranno una svegliata. E Salvini... beh, Salvini sta facendo politica, semplicemente. Ovvero quello che sa far meglio, mentre gli altri indagano sui suoi trascorsi trascurabili da giornalista alla Padania, lui prende i voti.