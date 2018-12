Pd, Martina: "Mi ispiro a Milano e alle vittorie con Pisapia e Sala"

"Io ho seguito alcune esperienze che mi hanno insegnato molto. Penso in particolare a Milano e alla nostra vittoria prima con Pisapia e poi con Sala. So di cosa parlo perche' c'ero e ho dato una mano per la vittoria. Non siamo mai partiti dai vertici, ma dai cittadini, dalle associazioni, dalla societa'. Mi ispiro a quel lavoro perche' penso sia la strada giusta per noi". Cosi' il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina , a margine di una iniziativa a Napoli.