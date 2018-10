Pd metropolitano, sfida a tre: Roggiani-Vecchiarelli-Skenderi

Entro oggi vanno consegnate le candidature per la segreteria metropolitana del Partito democratico. Un ruolo importante, perchè, in vista delle prossime amministrative di Milano, sarà la federazione provinciale a stabilire le modalità per la campagna elettorale, e se Sala decidesse di non fare un secondo giro (cosa che oggi appare improbabile), anche l'intero iter di eventuali primarie.

In corsa, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, ci sono Silvia Roggiani ( che ha già ufficializzato la sua candidatura via Facebook), responsabile organizzativa e di fatto organizzatrice a tutto campo delle attività del Pd milanese in questi anni, a partire dalla Festa dell'Unità per arrivare a ogni tipo di mobilitazione sul territorio e Davide Skenderi , segretario dei giovani democratici di Milano che ha rilasciato ieri una intervista ad Affaritaliani.it Milano. Il terzo nome è quello di Ugo Vecchiarelli, candidatura confermata dopo che ieri era sembrato che dovesse esserci una qualche rinuncia, poi non confermata dal diretto interessato, che è in corsa a tutti gli effetti per la "scalata".