Pd Milano, l'appello: "Sosteniamo il circolo di Quarto Oggiaro"

Al via l'iniziativa del Pd di Milano Metropolitana "Regala un futuro al circolo Francesca Camboni". Un appello, in occasione della festività del Natale, a iscritti e simpatizzanti perché sostengano economicamente il circolo di Piazzetta Capuana, a Quarto Oggiaro, quello che più di tutti in questi anni ha subìto furti e atti vandalici.

"E' una voce che non deve spegnersi - afferma la segretaria metropolitana Silvia Roggiani -. Oggi sappiamo quanto sia difficile far quadrare i conti e tenere aperto un circolo, soprattutto nel caso di quello di piazzetta Capuana, a Quarto Oggiaro, che è stato ripetutamente oggetto di furti e attacchi. Per questo vogliamo puntare sulla solidarietà dei nostri iscritti e simpatizzanti e sostenere economicamente il circolo Francesca Camboni, non solo un luogo di attività politica, ma un presidio democratico e di aggregazione in un quartiere dove facciamo fatica a farci sentire. Anche in quest'ottica - prosegue Roggiani - abbiamo deciso di inaugurare la segreteria itinerante proprio lì, mercoledì 19 dicembre. Vogliamo far sentire ai cittadini che noi ci siamo e che siamo al fianco di Comune e Municipio nel sostenere le attività e le politiche di sostegno al quartiere" - conclude la segretaria metropolitana.