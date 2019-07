Pd Milano, Festa de l’Unità 2019: al via il concorso per la scelta del nome

Pd, Festa de l’Unità 2019: al via il concorso per la scelta del nome

Per il secondo anno consecutivo torna il contest rivolto a iscritti e simpatizzanti del Pd, invitati a raccontare con un titolo la Festa de l'Unità 2019. In premio una bici pieghevole e una cena per due alla Festa.

“Temi di quest’anno saranno l’ecologia e le periferie – spiega la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani -. Vogliamo scommettere su aree della città periferiche ma che saranno oggetto di riqualificazione e riscatto per la cittadinanza, grazie ai progetti voluti dall’amministrazione comunale. E poi la tutela dell’ambiente, per noi improrogabile. Abbiamo scelto di mettere al centro le tematiche ambientali in un appuntamento così importante per la nostra comunità, quale la Festa de l’Unità, perché siamo consapevoli dell’urgenza e dell’importanza che rivestono e perché vogliamo essere protagonisti di questa battaglia, stimolando un dibattito affinché questo tema assuma un ruolo centrale anche nell’azione del governo. Come abbiamo dimostrato in questi anni – conclude Roggiani - la sfida è tenere insieme politiche di crescita economica, sociale e ambientale”.

Il titolo dovrà essere originale e coerente con spirito e messaggio della Festa; i candidati dovranno inviare la loro proposta, indicando dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) e un riferimento telefonico, all’indirizzo e-mail concorso.pdmilano@gmail.com entro martedì 9 luglio.





La selezione dell’elaborato vincitore sarà affidata ad una commissione composta dalla Segreteria e dall'Ufficio Stampa e Comunicazione del PD Milano Metropolitana.

La commissione valuterà la qualità dei progetti, al fine della realizzazione dei manifesti e del materiale divulgativo. Il vincitore sarà premiato con una bici pieghevole e una cena per due alla Festa de l’Unità. L’esito del concorso verrà comunicato sul sito www.pdmilano.eu e sui canali social del partito, e la premiazione ufficiale avrà luogo nel giorno inaugurale della Festa.