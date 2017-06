Pd, nasce l'area di Cesare Damiano. Bassi: "Il 16 ecco Sinistra Pd a Milano"

di Fabio Massa



Nasce una nuova "corrente" all'interno del Pd milanese. Sbarca sotto la Madonnina Cesare Damiano, con un evento programmato per il prossimo 16 giugno, dal titolo eloquente: "Il lavoro è cittadinanza. Tutele e diritti dei lavoratori al centro della politica. Nasce Sinistra PD a Milano”. A coordinare i lavori sarà Stefano Bassi, con la partecipazione di Alessandro Alfieri, Pietro Bussolati, Erica D’Adda, Miriam Cominelli, Massimo Bonini, Agostino Megale, Arrigo Migliorini, Paolo Pedotti, Antonio Perna, Giuseppe Ucciero. Appuntamento alla Casa della Cultura, via Borgogna, 3, alle ore 18.



"Perché una nuova area? Sinistra Pd nasce per provare una risposta all'interno di una minoranza che si deve caratterizzare sempre di più nel sostegno ad Orlando. Noi cerchiamo di fare la nostra parte parlando di lavoro - spiega ad Affaritaliani.it il "luogotenente" di Damiano a Milano, Stefano Bassi - Non sarà l'ennesimo cespuglio a sinistra, anche se il rischio c'è. Sta a noi cercare di far capire che Sinistra Pd può invece essere un elemento di attrazione per i tanti compagni che hanno vissuto in maniera non positiva quello che è avvenuto durante le primarie".



