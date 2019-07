Pd, parola d'ordine: divisi alla meta. Tensioni su politiche dell'immigrazione

Divisi alla meta. Sembra essere la parola d'ordine dei riformisti targati Pd. Perché alla totale incapacità di influire sulle italiche vicende del segretario Pd Nicola Zingaretti, risponde la diaspora dei moderati di "sinistra". Di Sala, candidato premier da sempre, sappiamo tutto: ha litigato subito con Renzi e subito dopo con Calenda. Ma come prevede il copione, l'acuto l'ha lanciato Matteo Renzi, che la settimana prossima sarà a Milano per scaldare i moschetti a ciò che resta della sua potente armata. Oggi su Repubblica, Renzi ha sparato a palle incatenate contro Marco Minniti e Paolo Gentiloni. Oggetto: le politiche dell'immigrazione. Minniti sarebbe colpevole di aver avviato una trattativa coi libici per contenere gli sbarchi. Gentiloni avrebbe pavidamente evitato lo ius soli. Moderati senza patria. Avanti così Matteuccio, nudi alla meta, con Salvini al 51%.