Pd, Renzi: tutti impegnati per agenzia del farmaco Ema a Milano



L'INTERVENTO - "Tutti impegnati perche' Milano possa ottenere la vittoria nella competizione tra citta' per ospitare l'Ema", l'agenzia del farmaco, "e' una competizione tosta, ma Milano ha tutte le condizioni per farcela": lo ha assicurato il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Ore Nove, l'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa di 'Pd Bob'.