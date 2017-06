Pd, Renzi: venerdì a Milano 'Italia 2020' per partito pensante



Appuntamento venerdì e sabato a Milano con 'Italia 2020', il forum dei circoli del Pd. Matteo Renzi: appuntamento ricco di idee, stimoli, dibattiti, dove ci confronteremo anche sul modello organizzativo di partito

L'intervento di Renzi - "Venerdì e sabato a Milano ci sarà 'Italia 2020', il forum dei circoli del Pd che è aperto a tutte le donne e gli uomini del Pd, sarà un appuntamento essenzialmente organizzativo ma ricco di idee, stimoli, dibattiti, dove ci confronteremo anche sul modello organizzativo di partito pensante che dobbiamo mettere in campo. Questo è anche un modo per mettere in campo una risposta alle tante critiche sulla sconfitta dei ballottaggi". Lo ha detto il segretario Pd Matteo Renzi nel corso di 'ore9'.

"Se si perdono le elezioni e' perche' non si e' capaci di andare in mezzo alle persone a raccontare che il Pd ha dei risultati di cui e' orgoglioso e ha una visione per prossimi anni". Lo ha sottolineato il segretario del Partito democratico: basta "guardarsi l'ombelico parlando di noi e delle dinamiche interne. Spalanchiamo le finestre e buttiamoci in campo perche' dobbiamo essere capaci di parlare con gli italiani", ha aggiunto.